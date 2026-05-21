Россияне стали чаще использовать нотариальный депозит при оплате сделок с недвижимостью

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россияне стали чаще прибегать к услугам нотариусов при оплате договоров, касающихся приобретения недвижимости, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной нотариальной Палаты.

"При сделках с недвижимостью и другим ценным имуществом россияне все чаще предпочитают перечислять денежные средства через депозит нотариуса, за первые четыре месяца 2026 года этот инструмент использовали на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее", - сказал сотрудник пресс-службы.

Наиболее востребовано это в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской области и Севастополе. При этом самый высокий рост популярности расчетов через нотариальный депозит - в 8,5 раз - отмечен в Забайкальском крае.

Использовать нотариальный депозит при сделках можно как физическим лицам, так и юридическим, что позволит сделать процесс корпоративной сделки с дорогостоящими активами безопасным, прозрачным и экономичным.

"Этот инструмент дает гарантии обеим сторонам. Продавец может быть уверен, что получит денежные средства, а покупатель, что не останется без денег и без недвижимости", - сказали в Палате.

При этом нотариусы подчеркнули, что их депозитные счета могут открываться только в крупных банках с капиталом от 20 млрд рублей.

"Но даже в случае банкротства кредитного учреждения средства на депозите не войдут в конкурсную массу и будут возвращены владельцам. Если же нотариус сложит полномочия или уйдет из жизни, его депозитный счет просто передадут другому нотариусу", - заключили в ФНП.

ФНП
