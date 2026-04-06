ВСУ нанесли удар по администрации Старобельского муниципального округа в ЛНР

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины днем в понедельник нанесли удар по зданию администрации Старобельского муниципального округа в Луганской народной республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАХ.

По его словам, сотрудникам администрации удалось эвакуироваться.

Однако, добавил Пасечник, под обстрел попали двое проходивших мимо мирных жителей, они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Повреждения также получили и другие гражданские объекты, расположенные рядом. Среди них отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение, магазин", - сообщил Пасечник.