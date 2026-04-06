"Аэрофлот" в 2026 году планирует утроить перевозки в Краснодар и Геленджик

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в 2026 году рассчитывает в 3 раза увеличить пассажиропоток в аэропорты Краснодара и Геленджика, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В 2025 году мы перевезли через эти аэропорты 500 тысяч пассажиров. Из Краснодара выполняем полеты по 13 направлениям, в том числе пять международных. В 2026 году планируем перевезти через эти аэропорты уже 1,5 млн пассажиров, то есть в три раза больше", - сказал он.

Краснодар, Геленджик и еще девять аэропортов юга и центральной части России в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. Геленджик возобновил работу в июле прошлого года, Краснодар - в сентябре.

Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность

Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

Пожар в торговом центре в Калининграде полностью потушен

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

Подача воды ограничена в Махачкале из-за непогоды

Тело еще одного ребенка нашли в Дагестане после паводков

Операторы оштрафованы на 4 млн руб. за пропуск нефильтрованного интернет-трафика

В Махачкале эвакуируют пассажиров поезда из-за подтопления железной дороги

Почти 3,8 тыс. домов повреждены паводком в Махачкале
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1390 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8911 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
