"Аэрофлот" в 2026 году планирует утроить перевозки в Краснодар и Геленджик

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в 2026 году рассчитывает в 3 раза увеличить пассажиропоток в аэропорты Краснодара и Геленджика, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В 2025 году мы перевезли через эти аэропорты 500 тысяч пассажиров. Из Краснодара выполняем полеты по 13 направлениям, в том числе пять международных. В 2026 году планируем перевезти через эти аэропорты уже 1,5 млн пассажиров, то есть в три раза больше", - сказал он.

Краснодар, Геленджик и еще девять аэропортов юга и центральной части России в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. Геленджик возобновил работу в июле прошлого года, Краснодар - в сентябре.