ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Высшая Квалификационная коллегия судей одобрила проведение проверок в отношении краснодарских судей, материалы направлены в Генпрокуратуру.

"По поручению Игоря Краснова ВККС РФ направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой - Наталии Хахалевой", - сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

Основанием явились выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.

В пресс-службе отметили, что также направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.