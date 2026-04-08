Суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры - судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам. Судом также наложен арест на все акции, доли в уставных капиталах, денежные средства и недвижимое имущество, принадлежащее связанным с ответчиками коммерческим организациям", - говорится в сообщении.

Основанием для подачи иска стали сведения о нарушениях судьями антикоррупционных запретов и обязанностей судей, в частности, оформление через суды высоколиквидных сельхозугодий региона в пользу компаний, связанных с мужем Хахалевой Робертом, а также незаконное завладение земельным фондом площадью более 12,5 тыс. га. Доходы семья вкладывала в недвижимость, дорогой транспорт, предметы роскоши и другие активы.

"Повышать экономический эффект незаконной коммерческой деятельности Елене Хахалевой помогала ее сестра Наталия, которая, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, приняла личное участие в освобождении аффилированных Роберту Хахалеву хозяйствующих обществ от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей", - отмечает пресс-служба.

С 2014 по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество общей стоимостью более 100 млн рублей.

Предварительное судебное заседание об обращении в доход государства имущества семьи бывшей и действующей судей Хахалевых назначено на 16 апреля.