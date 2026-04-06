Большинство россиян поддержало требование по оформлению вывесок на русском языке

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (61%) одобрительно относятся к требованию по оформлению вывесок и другой публичной информации на русском языке, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на сайте организации.

Согласно закону, вступившему в силу 1 марта, использование иностранных слов в вывесках и другой публичной информации допускается лишь в случае, если они являются частью зарегистрированного бренда или в качестве дополнения (если дублируются после названия на русском).

Среди возрастных категорий чаще всех о позитивном отношении к данному нововведению говорят представители так называемого "поколения оттепели" (родившиеся до 1947 года) и "поколения застоя" (родившиеся в период 1948-1967 годов) - по 79% респондентов соответственно.

Среди представителей "реформенного поколения", т.е. родившихся с 1968 по 1981 год, новые правила поддерживают две трети (66%), среди сограждан 35-44 лет удельный вес таких респондентов составляет 51%, среди россиян 26-34 лет - 37%, среди молодёжи не старше 25 лет - почти каждый четвертый (24%).

В свою очередь, об отрицательном отношении к новым правилам говорит каждый шестой (16%), среди молодёжи до 25 лет доля таких респондентов составляет 42%, отмечают социологи.

Каждый пятый (22%) заявляет о своем безразличии, 1% респондентов не знает, что сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 7 марта 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
