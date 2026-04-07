Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, во вторник выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Спутниковые данные показали, что взрывы выбрасывали пепел на высоту до 10 км над уровнем моря, а облако пепла распространилось примерно на 30 км к северу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен наиболее угрожающий - красный - код авиационной опасности.

По мнению ученых, в любое время на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.

Как сообщалось, днем ранее Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,2 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Шивелуч РАН Камчатка
Обнаружено тело последнего пропавшего при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

Восемь беспилотников сбито на подлете к Ленинградской области

Путин поручил детально обсудить положение в пострадавшем от дождей Дагестане

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Европейский манипулятор ERA останется на модуле "Наука" и войдет в состав РОС

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8921 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1412 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
