Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, во вторник выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Спутниковые данные показали, что взрывы выбрасывали пепел на высоту до 10 км над уровнем моря, а облако пепла распространилось примерно на 30 км к северу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен наиболее угрожающий - красный - код авиационной опасности.

По мнению ученых, в любое время на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.

Как сообщалось, днем ранее Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,2 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.