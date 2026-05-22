В ЛНР 35 человек пострадали из-за удара ВСУ по учебному корпусу вуза и общежитию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики, в результате атаки ранены 35 человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет", - написал Пасечник в своем канале в мессенджере Max.

По его данным, в результате атаки ранения разной степени тяжести получили 35 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами ещё находятся дети, поиски продолжаются", - добавил Пасечник.

Кроме того, в результате обстрела в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома, в одном из которых был ранен мужчина, ему также оказана медицинская помощь, добавил Пасечник.

В управлении МЧС РФ по ЛНР позже в пятницу сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов троих человек после удара ВСУ по учебному корпусу и студенческому общежитию в Старобельске.

"На данный момент спасателями МЧС России из-под завалов извлечены три человека. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в канале управления МЧС РФ по ЛНР мессенджере Мах.