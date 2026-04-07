Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка предварительно оценили в 640 млн руб.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Дагестана паводком, по предварительным оценкам, составил порядка 640 млн рублей, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании по ликвидации последствий паводка в республике, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"В результате неблагоприятных погодных условий нанесен ущерб сельскому хозяйству республики в 16 муниципальных районах. По предварительным расчетам, представленным Минсельхозом республики, ущерб составляет порядка 640 млн рублей", - сказала она.

По словам министра, пострадали сельхозугодья, виноградники, а также животные, особенно в личных подсобных хозяйствах. "По мере схода воды районными комиссиями будут проводиться оперативные обследования пострадавших объектов <...>, будем подходить к каждой ситуации индивидуально для возмещения ущерба", - отметила она.

В РоссииЧисло жертв паводка в Дагестане увеличилось до шестиЧитать подробнее

Говоря о ситуации с обеспечением республики продовольствием, Лут заявила, что "цены на основные продукты питания в Дагестане стабильные". "Если вдруг будут возникать дефициты, мы, соответственно, будем подключаться. Пока таких ситуаций нет в районах", - сказала Лут.

Глава Минсельхоза также сообщила, что из-за паводка пострадала и мелиоративная сеть республики. "Если говорить про саму мелиоративную сеть, которая достаточно широка в республике, то ею было принято на себя и отведено более 300 млн кубометров стоков, это свыше трети годового штатного объема для подачи в регионе", - сказала министр.

По ее словам, несмотря на меры, которые оперативно приняли находящиеся в ведении Минсельхоза государственные мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, 50 объектов пострадали. "По предварительным оценкам, сумма ущерба - порядка 358 млн рублей", - сообщила она.

Как заявила Лут, надо оперативно восстанавливать поврежденные объекты, "потому что близится поливной сезон и возможно повторение паводков в ближайшее время". "Мы примем безотлагательные меры по возобновления работоспособности наших систем", - заверила она.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

9
Последствия ливневых дождей в селе Кала
Хроника 28 марта – 07 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
В связи с гибелью людей из-за паводка в Дагестане возбуждено уголовное дело

Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка предварительно оценили в 640 млн руб.

 Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка предварительно оценили в 640 млн руб.

Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля

Умение разрешать конфликты и участие в проектах школы будут влиять на оценку поведения учеников

 Умение разрешать конфликты и участие в проектах школы будут влиять на оценку поведения учеников

В ближайшее время будет принято решение о повышении уровня ЧС в Дагестане

 В ближайшее время будет принято решение о повышении уровня ЧС в Дагестане

Число жертв паводка в Дагестане увеличилось до шести

Экс-замгубернатора Курской области Дедов получил 17 лет по делу о взятках

Стоимость изымаемых активов вице-губернатора Кубани и его семьи оценена в 10 млрд руб.

Минпросвещения запустило в Мax чат-бот по защите чести и достоинства педагогов

Минприроды опровергло слухи о планах разрешить охоту на краснокнижных животных
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 103 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1438 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8935 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });