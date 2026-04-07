Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводка предварительно оценили в 640 млн руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Дагестана паводком, по предварительным оценкам, составил порядка 640 млн рублей, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании по ликвидации последствий паводка в республике, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"В результате неблагоприятных погодных условий нанесен ущерб сельскому хозяйству республики в 16 муниципальных районах. По предварительным расчетам, представленным Минсельхозом республики, ущерб составляет порядка 640 млн рублей", - сказала она.

По словам министра, пострадали сельхозугодья, виноградники, а также животные, особенно в личных подсобных хозяйствах. "По мере схода воды районными комиссиями будут проводиться оперативные обследования пострадавших объектов <...>, будем подходить к каждой ситуации индивидуально для возмещения ущерба", - отметила она.

Говоря о ситуации с обеспечением республики продовольствием, Лут заявила, что "цены на основные продукты питания в Дагестане стабильные". "Если вдруг будут возникать дефициты, мы, соответственно, будем подключаться. Пока таких ситуаций нет в районах", - сказала Лут.

Глава Минсельхоза также сообщила, что из-за паводка пострадала и мелиоративная сеть республики. "Если говорить про саму мелиоративную сеть, которая достаточно широка в республике, то ею было принято на себя и отведено более 300 млн кубометров стоков, это свыше трети годового штатного объема для подачи в регионе", - сказала министр.

По ее словам, несмотря на меры, которые оперативно приняли находящиеся в ведении Минсельхоза государственные мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, 50 объектов пострадали. "По предварительным оценкам, сумма ущерба - порядка 358 млн рублей", - сообщила она.

Как заявила Лут, надо оперативно восстанавливать поврежденные объекты, "потому что близится поливной сезон и возможно повторение паводков в ближайшее время". "Мы примем безотлагательные меры по возобновления работоспособности наших систем", - заверила она.