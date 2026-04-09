Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения
Работы по ликвидации последствий наводнения в Дагестане
Фото: Muhtar Gadzhidadaev/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий стихии.

Вместе с ним в Дагестан прилетели главы Минприроды и Минстроя Александр Козлов и Ирек Файзуллин.

"Сейчас мы отправимся на облет, изучим и оценим ситуацию на местах", - сказал глава МЧС на совещании в аэропорту, которое он провел сразу после прилета.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, Куренков совершит облет наиболее пострадавших территорий.

"Он лично оценит оперативную обстановку и проконтролирует работы по ликвидации последствий, которые ведутся в круглосуточном режиме. Министр посетит пункты временного размещения, проверит условия проживания эвакуированных жителей и обеспеченность их всем необходимым", - сказали в МЧС.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Последствия ливневых дождей в селе Кала
Хроника 28 марта – 09 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан МЧС России Минприроды МЧС Александр Козлов Александр Куренков Ирек Файзуллин
Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

 Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

