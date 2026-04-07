Поиск

Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Третья волна паводка, по прогнозам Росгидромета, ожидается в Дагестане 11 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Чечне и Ингушетии на день раньше, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Сегодня в 11 утра Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 м/сек с мокрым снегом плюс гроза. И 11 апреля начнется третья волна паводка. Она затронет реки Джумрут и Самур - там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. То есть это горные районы, на это надо будет обратить внимание. Также коснётся это прибрежных городов", - сказал Козлов во вторник на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

"Кроме этого, штормовое предупреждение выпущено на 10 апреля на Чечню и Ингушетию. Там (ожидается) 60 мм осадков и более. Здесь особенно затронет реку Терек, а она следом проходит через Дагестан, так что уровень воды поднимется и на его территории", - добавил министр.

По словам Козлова, в Дагестане была проведена большая превентивная работа по строительству защитных валов. "И эти валы выдержали напор воды, который достигал 800 м/сек, обычно это 200. Значит, эта ситуация повторится после того, как дожди из Ингушетии и Чечни попадут в Терек, они придут в Дагестан", - сказал глава Минприроды.

Министр отметил, что в настоящее время уже определены семь участков на реке Терек, размытых от предыдущей волны паводка, на которых необходимо сфокусировать все силы и сделать так, чтобы их не размыло.

"Три реки - Аксай, Ярыксу, Ямансу - по ним также ведутся работы, их надо усилить до 11 апреля. И часть речек в городе Махачкале и в (селе - ИФ) Маджалисе - это река Уллучай, и река Акташ - в (селе - ИФ) Карланюрте, - также до 11 апреля по ним нужно выполнить работы", - добавил министр.

Козлов сообщил, что руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов сегодня отбывает на место, чтобы координировать работу по укреплению берегов рек, а сам глава Минприроды планирует быть в Дагестане в пятницу, 10 апреля. "И мы, соответственно, подводим итоги для того, чтобы к 11 апреля, к третьей волне, быть максимально готовыми", - сказал он.

В результате сильных дождей, прошедших в регионе 28 марта и 4-5 апреля, пострадало порядка 15,5 тысяч человек, были подтоплены домовладения, дороги, электроподстанции, электроснабжение было ограничено почти в двух десятках районов республики.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

9
Последствия ливневых дождей в селе Кала
Дагестан Минприроды РФ Александр Козлов Чечня Ингушетия Терек
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
