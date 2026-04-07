Число жертв паводка в Дагестане увеличилось до шести

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сильные дожди в Дагестане привели к гибели шести человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Ранее было известно о пяти погибших.

"Подразделениями МЧС РФ спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли", - заявил Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, более 6,2 тыс. человек пострадали от наводнения.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.