Думе предложили запретить отелям взимать деньги с туристов за ущерб без их согласия

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, предлагающий ограничить возможность списания денег с туристов за причиненный гостиницам ущерб без согласия владельцев карт.

Соответствующий проект закона (№ 1200749-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ

Его авторами стала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и главой комитета по туризму Сангаджи Тарбаевым.

"Инициатива закрепляет право, которым большинство отелей сегодня пренебрегает: отказ гостя моментально возмещать ущерб, который ему предъявляется. И списывать штраф с его счета без согласия владельца. Очень актуально в том случае, когда постояльцу пытаются предъявить сомнительные повреждения или оценить их сильно выше рыночной стоимости. Скажем, разбитый стакан по цене сервиза или исчезнувшее полотенце, оцениваемое гостиницей как новый комплект постельного белья. И оплатить непременно нужно сразу, иначе можно вовремя не выехать или не получить отчетные командировочные документы", - сказал Нилов журналистам в среду, комментируя инициативу.

"Наш законопроект раз и навсегда запрещает гостиницам удерживать деньги туристов без их добровольного согласия. Он предусматривает, что если вы не согласны со штрафом, то отель цивилизованно идет в суд и доказывает реальную стоимость поврежденного имущества, а не выдумывает ценник с потолка", - отметил в свою очередь соавтор проекта закона, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, в настоящее время нередки случаи, когда "вы случайно разбили вазу в номере или испачкали полотенце, а отель в одностороннем порядке списывает с вашей карты абсолютно любую сумму, хоть 5, хоть 50 тысяч рублей без вашего согласия, без суда, без экспертизы просто потому, что у них есть доступ к вашему депозиту или данным карты".

Согласно предлагаемому в законопроекте порядку, заказчик услуги средства размещения вправе отказать в добровольном возмещении реального ущерба в случае, если размер такого ущерба, рассчитанный исполнителем услуги средства размещения, не соответствует рыночной стоимости утраченного или поврежденного имущества средства размещения. При этом исполнитель услуги не вправе будет удерживать денежные средства заказчика услуги, по вине которого имущество средства размещения было утрачено или повреждено, без его согласия.