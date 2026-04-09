Более 26 млн россиян оформили самозапрет на кредиты и займы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Более 26 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов и займов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Самозапрет на кредиты - с марта 2025 года 26 млн человек ввели такой самозапрет. Нажатием одной кнопки - это очень эффективно: даже если обманули гражданина, а деньги украсть не могут через кредит, потому что стоит самозапрет, а кредит можно получить, только физически придя в банк, а мошенники этого уже сделать н могут", - сказал Григоренко в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, ещё 1,5 млн граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал Госуслуг. Кроме того, более 4 млн россиян воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" по защите от мошенников.

Возможность оформления самозапрета на кредиты и займы онлайн появилась 1 марта 2025 года, а с 1 сентября оформление стало возможно очно - через отделения МФЦ. Сервис в формате "жизненной ситуации", посвященный защите от мошенников, запущен на портале в мае прошлого года, а самозапрет на оформление новых сим-карт - с сентября.

В ходе встречи Григоренко добавил, что сервисы в формате "жизненная ситуация" в целом пользуются большим спросом у пользователей Госуслуг, особенно их популярность выросла в 2025 году.

По его словам, более 72 млн граждан воспользовались сервисами "жизненная ситуация" с момента старта проекта. "Это какой-то космический рост за последние два года - в сотни раз увеличивается масштаб пользователей", - сказал он.

Самыми востребованными стали сервисы, связанные с ключевыми жизненными этапами: "Поступление в вуз" (10 млн обращений в 2025 году), "Налоговый вычет" (7 млн), "Выход на пенсию" (6 млн), сказал вице-премьер.

Перевод разрозненных представляемых государством услуг в формат "жизненных ситуаций" стал следующим этапом развития портала Госуслуг, отметил вице-премьер. Речь идет о комплексных сервисах, объединяющих необходимые процедуры по конкретным жизненным событиям - от поступления в вуз до оформления социальных статусов и выхода на пенсию. На сегодняшний день на федеральном уровне запущено 70 таких сервисов.