Более 26 млн россиян оформили самозапрет на кредиты и займы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Более 26 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов и займов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Самозапрет на кредиты - с марта 2025 года 26 млн человек ввели такой самозапрет. Нажатием одной кнопки - это очень эффективно: даже если обманули гражданина, а деньги украсть не могут через кредит, потому что стоит самозапрет, а кредит можно получить, только физически придя в банк, а мошенники этого уже сделать н могут", - сказал Григоренко в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, ещё 1,5 млн граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал Госуслуг. Кроме того, более 4 млн россиян воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" по защите от мошенников.

Возможность оформления самозапрета на кредиты и займы онлайн появилась 1 марта 2025 года, а с 1 сентября оформление стало возможно очно - через отделения МФЦ. Сервис в формате "жизненной ситуации", посвященный защите от мошенников, запущен на портале в мае прошлого года, а самозапрет на оформление новых сим-карт - с сентября.

В ходе встречи Григоренко добавил, что сервисы в формате "жизненная ситуация" в целом пользуются большим спросом у пользователей Госуслуг, особенно их популярность выросла в 2025 году.

По его словам, более 72 млн граждан воспользовались сервисами "жизненная ситуация" с момента старта проекта. "Это какой-то космический рост за последние два года - в сотни раз увеличивается масштаб пользователей", - сказал он.

Самыми востребованными стали сервисы, связанные с ключевыми жизненными этапами: "Поступление в вуз" (10 млн обращений в 2025 году), "Налоговый вычет" (7 млн), "Выход на пенсию" (6 млн), сказал вице-премьер.

Перевод разрозненных представляемых государством услуг в формат "жизненных ситуаций" стал следующим этапом развития портала Госуслуг, отметил вице-премьер. Речь идет о комплексных сервисах, объединяющих необходимые процедуры по конкретным жизненным событиям - от поступления в вуз до оформления социальных статусов и выхода на пенсию. На сегодняшний день на федеральном уровне запущено 70 таких сервисов.

Дмитрий Григоренко Госуслуги Владимир Путин
Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

Что произошло за день: четверг, 9 апреля

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

 Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

Режим ЧС федерального уровня установлен в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Глава МЧС счел, что власти Дагестана не смогут сами справиться с последствиями паводка

В Госдуме доработали законопроект о едином реестре участников финансового рынка

Президент подписал закон о наказании за осквернение захоронений жертв геноцида народа СССР

В Муроме выявили 106 случаев острой кишечной инфекции

 В Муроме выявили 106 случаев острой кишечной инфекции

Против редакции "Новой газеты" возбудили уголовное дело

 Против редакции "Новой газеты" возбудили уголовное дело
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1531 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов