Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил доработать инициативу по введению компенсации со стороны банков и телеком-операторов гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.

Введение ответственности банков и телеком-операторов предусматривается законопроектом о борьбе с телефонным и кибер-мошенничеством. Такую меру предлагается применять, если они не предприняли действий по защите гражданина от мошенника.

Как сказал Григоренко, сейчас механизм компенсации обсуждается с Центральным банком.

"Если информация о мошеннике отражена и есть в информационной системе, в антифрод-платформе, и при наличии этой информации, например, оператор связи соединил звонок с мошенником и потом человек был обманут... Либо банк, понимая, что в антифрод-платформе есть такая информация, выдал кредит, совершил операцию, то возмещение ущерба автоматом перекладывается либо на банк, либо на оператора связи - того, кто допустил ошибку", - изложил вице-премьер суть инициативы.

По его словам, законопроектом банкам и операторам предоставляется инструментарий для выявления мошеннических действий и описываются "случаи, когда это срабатывает автоматом". Этой инициативой правительство пытается финансово мотивировать банки и операторов связи защищать граждан, пояснил вице-премьер.

Путин отметил, что, исходя из изложенной инициативы, банк или оператор связи рассматриваются "как инструмент повышенной опасности, как субъект повышенной опасности, как автомобиль, когда при всех равных, водитель всегда виноват".

"Надо доработать, конечно. Но в целом, с точки зрения защиты интересов граждан, это справедливо", - сказал Путин.

Владимир Путин Дмитрий Григоренко
