Более 50 БПЛА уничтожено в 10 районах Ростовской области минувшей ночью

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 50 беспилотников в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Константиновском, Мартыновском, Боковском, Каменском и Обливском районах региона.

"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено более пяти десятков БПЛА в 10 районах", - написал Слюсарь в мессенджере Мах.

По его словам, вследствие падения обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме.

Пострадавших нет, возгораний не зафиксировано, добавил Слюсарь.