Емкость с нефтепродуктами загорелась в Волгоградской области после атаки БПЛА

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Емкость с нефтепродуктами повреждена в Светлоярском районе Волгоградской области после атаки БПЛА, произошло возгорание, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова в канале Max.

Противопожарные силы занимаются ликвидацией возгорания, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ночной атаки БПЛА от ранений скончался один человек.

В Суровикинском районе, по уточненным данным, повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод. Начались аварийно-восстановительные работы.

Волгоградская область Андрей Бочаров
Российские военные нейтрализовали за ночь более 150 беспилотников ВСУ

Более 50 БПЛА уничтожено в 10 районах Ростовской области минувшей ночью

Все пропавшие на Камчатке туристы найдены, двое погибли

Спасатели нашли часть пропавшей на Камчатке тургруппы, есть погибшие

Открыты аэропорты Екатеринбурга, Перми, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

 Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Группа туристов пропала на Камчатке

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1544 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 113 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов