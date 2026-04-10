Емкость с нефтепродуктами загорелась в Волгоградской области после атаки БПЛА

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Емкость с нефтепродуктами повреждена в Светлоярском районе Волгоградской области после атаки БПЛА, произошло возгорание, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова в канале Max.

Противопожарные силы занимаются ликвидацией возгорания, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ночной атаки БПЛА от ранений скончался один человек.

В Суровикинском районе, по уточненным данным, повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод. Начались аварийно-восстановительные работы.