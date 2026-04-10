Путин в пятницу проведет совещание по развитию ИИ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по развитию искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня будет важное совещание по теме развития искусственного интеллекта", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, в совещании примут участие представители администрации президента, правительства и федеральных служб, а также отечественных технологических компаний, входящих в число мировых лидеров в сфере ИИ.

Представитель Кремля отметил, что в открытой части глава государства выступит со вступительным словом, после чего будет закрытый доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко о внедрении ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении, а затем участники обменяются мнениями.

