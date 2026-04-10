Россия в январе-феврале увеличила экспорт продукции АПК на 5,7%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в январе-феврале 2026 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $6,4 млрд, что на 5,7% больше, чем годом ранее (на $6 млрд) сообщается в материалах на сайте ФТС.

Таким образом, удалось преодолеть отрицательную динамику в экспорте агропродукции, которая отмечалась в последние годы.

Продолжился рост импорта этой продукции - на 9,5%, до $6,5 млрд против $5,9 млрд годом ранее.

Как сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов, в январе-феврале (без учета данных ЕАЭС за февраль) в топ-5 экспортных продуктов АПК по стоимости вошли пшеница (доля 21%), подсолнечное масло (17%), мороженая рыба (8%), ракообразные (7%), рапсовое масло (5%).

Крупнейшими покупателями стали Китай, Турция и Индия.

В 2025 году экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году ($42,6 млрд). Импорт увеличился на 15%, до $43,4 млрд с $37,7 млрд в 2024 году. В 2024 году по сравнению с 2023 годом экспорт снизился на 1,1% (с $43,1 млрд), импорт увеличился на 7% (с $35,1 млрд). В 2023 году по сравнению с 2022 годом динамика была обратной: экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры.

Как объясняла министр сельского хозяйства Оксана Лут, снижение экспортной выручки в последние годы связано с валютным курсом, который "не поддерживает экспорт".

Президент Владимир Путин поставил перед АПК задачу увеличить экспорт к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом. По расчетам, этот показатель должен составить $55,2 млрд.