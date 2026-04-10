Россия в январе-феврале увеличила экспорт продукции АПК на 5,7%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в январе-феврале 2026 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $6,4 млрд, что на 5,7% больше, чем годом ранее (на $6 млрд) сообщается в материалах на сайте ФТС.

Таким образом, удалось преодолеть отрицательную динамику в экспорте агропродукции, которая отмечалась в последние годы.

Продолжился рост импорта этой продукции - на 9,5%, до $6,5 млрд против $5,9 млрд годом ранее.

Как сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов, в январе-феврале (без учета данных ЕАЭС за февраль) в топ-5 экспортных продуктов АПК по стоимости вошли пшеница (доля 21%), подсолнечное масло (17%), мороженая рыба (8%), ракообразные (7%), рапсовое масло (5%).

Крупнейшими покупателями стали Китай, Турция и Индия.

В 2025 году экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году ($42,6 млрд). Импорт увеличился на 15%, до $43,4 млрд с $37,7 млрд в 2024 году. В 2024 году по сравнению с 2023 годом экспорт снизился на 1,1% (с $43,1 млрд), импорт увеличился на 7% (с $35,1 млрд). В 2023 году по сравнению с 2022 годом динамика была обратной: экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры.

Как объясняла министр сельского хозяйства Оксана Лут, снижение экспортной выручки в последние годы связано с валютным курсом, который "не поддерживает экспорт".

Президент Владимир Путин поставил перед АПК задачу увеличить экспорт к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом. По расчетам, этот показатель должен составить $55,2 млрд.

В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

Трое пострадавших при взрыве во Владикавказе в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

Изымаемые активы бывших кубанских депутатов оцениваются в 62,5 млрд рублей

"Антивоенный комитет России" внесен в список террористических организаций в РФ

Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

Один погибший извлечен из-под завалов на складе с пиротехникой во Владикавказе

Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе возросло до 14 человек

В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации

Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 117 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1548 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов