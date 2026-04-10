Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Во Владикавказе приостановили разбор завалов после взрыва в складских помещениях из-за риска обрушения здания, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на решение оперштаба.

"Главное для нас сейчас - безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов", - написал он в мессенджере.

Сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно быстрее дать свет домам рядом с местом взрыва, добавил он.

Взрыв произошел днем. По предварительным данным, на складе была пиротехника.

По последним данным, два человека погибли, 14 человек пострадали, в том числе два ребенка. В городе введен режим ЧС.