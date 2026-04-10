Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Во Владикавказе приостановили разбор завалов после взрыва в складских помещениях из-за риска обрушения здания, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на решение оперштаба.

"Главное для нас сейчас - безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов", - написал он в мессенджере.

Сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно быстрее дать свет домам рядом с местом взрыва, добавил он.

Взрыв произошел днем. По предварительным данным, на складе была пиротехника.

По последним данным, два человека погибли, 14 человек пострадали, в том числе два ребенка. В городе введен режим ЧС.

МЧС сообщило о локализации пожара во Владикавказе после взрыва

В Шебекинском округе в результате удара дрона по грузовику погибли двое

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

 Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

 Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

Во Владикавказе после взрыва ввели режим ЧС

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%

Инфляция в России в марте составила 0,6%, годовая замедлилась до 5,86%

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд руб.

"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,3 тыс. Lada Granta для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС

 "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,3 тыс. Lada Granta для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1559 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов