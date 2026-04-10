Во Владикавказе восстановили электроснабжение домов рядом с местом взрыва

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Во Владикавказе восстановили подачу электричества, воды и тепла в дома рядом с местом взрыва, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В домах, расположенных рядом с местом ЧП, полностью восстановлены электроснабжение, водо- и теплоснабжение. Это важный результат большой и слаженной работы наших коммунальных служб. Сейчас продолжается уборка территории возле жилых домов. Завтра утром работы будут возобновлены в полном объеме", - написал он в мессенджере.

В городе днем произошел взрыв на складе, по предварительным данным, на складе хранилась пиротехника.

Погибли, по последней информации, два человека, еще 14 пострадали. В городе введен режим ЧС. Разбор завалов вечером приостановили из-за риска обрушения здания.