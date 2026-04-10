Трое пострадавших при взрыве во Владикавказе в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В больницы доставлены 14 пострадавших в результате взрыва на складе во Владикавказе, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По пострадавшим в происшествии во Владикавказе: в больницы Владикавказа доставлены 14 пациентов, в том числе двое детей. Состояние троих взрослых пациентов оценивается как тяжелое. Один взрослый пациент в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - сказал Кузнецов журналистам.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. По предварительным данным, в помещении находилась пиротехника. Два человека погибли.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека. Спасатели тушат пожар на площади 750 кв. метров, площадь обрушения составляет 800 кв. метров.