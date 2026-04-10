Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили под завалами после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе тело второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Число погибших во Владикавказе увеличилось до двух. Тело еще одного погибшего мужчины извлечено из-под завалов", - заявили в пресс-службе.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. По предварительным данным, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, в результате инцидента 14 человек пострадали, в том числе два ребенка. Все госпитализированы и получают медпомощь.

Пресс-служба МЧС РФ проинформировала, что пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека.

Группировка спасателей увеличена до 195 человек и 49 единиц техники.