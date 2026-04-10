Число погибших на складе с пиротехникой во Владикавказе увеличилось до двух

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили под завалами после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе тело второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Число погибших во Владикавказе увеличилось до двух. Тело еще одного погибшего мужчины извлечено из-под завалов", - заявили в пресс-службе.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. По предварительным данным, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, в результате инцидента 14 человек пострадали, в том числе два ребенка. Все госпитализированы и получают медпомощь.

Пресс-служба МЧС РФ проинформировала, что пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека.

Группировка спасателей увеличена до 195 человек и 49 единиц техники.

Один погибший извлечен из-под завалов на складе с пиротехникой во Владикавказе

Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе возросло до 14 человек

В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации

 В РФ за январь-апрель зафиксировали 13 нападений на образовательные организации

Вакцинация от гепатита А началась после вспышки кишечной инфекции в Муроме

Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

 Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку обвинили в рейдерском захвате предприятия АПК

Восемь человек пострадали в результате взрыва на складе во Владикавказе

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1546 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов