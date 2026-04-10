Во Владикавказе после взрыва ввели режим ЧС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Во Владикавказе введен режим ЧС после взрыва на складе, сообщил глава администрации местного самоуправления Вячеслав Мильдзихов.

"Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке. Режим действует в границах следующих улиц: улица Интернациональная (от улицы Чапаева до улицы Олега Кошевого), улица Маркова (от улицы Чапаева до улицы Олега Кошевого), переулок Партизанский (от улицы Интернациональной до улицы Маркова)", - написал Мильдзихов в мессенджере.

Разбор завалов продолжается. Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим.

"На месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС. Действует и оперативный штаб. Специальная комиссия даст оценку состояние инфраструктуры для установления размера ущерба и объемов дальнейших работ по восстановлению", - заключил Мильдзихов.

Взрыв произошел днем 10 апреля на складе. По предварительным данным, на складе была пиротехника.

По последним данным, два человека погибли. 14 человек пострадали, в том числе два ребенка.

