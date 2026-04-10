СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Причины взрыва на складе пиротехники во Владикавказе расследуются в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении СКР в Max в пятницу.

По данным следствия, 10 апреля "на территории складского помещения для хранения пиротехнической продукции, расположенного в переулке Партизанском города Владикавказа, произошел хлопок с последующим возгоранием".

"В момент происшествия на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "группа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов приступила к осмотру места происшествия, назначается комплекс экспертиз".

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Два человека погибли.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам: "В больницы Владикавказа доставлены 14 пациентов, в том числе двое детей. Состояние троих взрослых пациентов оценивается как тяжелое. Один взрослый пациент в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь".

Пресс-служба МЧС РФ проинформировала, что пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека. Спасатели тушат пожар на площади 750 кв. метров, площадь обрушения составляет 800 кв. метров.