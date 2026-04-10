Путин заявил о важности соответствовать темпам изменений для суверенитета

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Суверенитет и само существование России зависит от ее способности соответствовать темпам глобальных изменений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, общественных отношений, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, и обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны", - сказал Путин в начале совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в пятницу.

Он подчеркнул: "От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем без всякого преувеличения само существование российского государства".

По его словам, нужно учитывать, что технологии стремительно развиваются и становятся более сложными.