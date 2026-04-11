Жителей трех муниципалитетов Дагестана предупредили об ухудшении качества воды

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Жителей городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Дагестана призвали использовать исключительно кипяченую воду из-за ухудшения ее качества на фоне непогоды, сообщает Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения в субботу.

"Уважаемые жители Южного Дагестана (г. Дербент, Дербентский район, г. Дагестанские Огни)! В связи с обильными проливными дождями и сходом селевых потоков на территории региона в водохранилища и систему водоснабжения поступило значительное количество загрязненной, мутной воды, что может представлять угрозу для здоровья населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности рекомендуется использовать кипяченую воду. Для местных жителей организовали подвод питьевой воды, в том числе бутилированной.

В РоссииБолее 760 домов остаются подтопленными в ДагестанеЧитать подробнее

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Третья волна паводка, по прогнозам Росгидромета, ожидается в Дагестане 11 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Чечне и Ингушетии на день раньше.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 11 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
