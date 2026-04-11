Путин обсудил с главой Краснодарского края перспективы курортного сезона

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Глава государства обсудил с губернатором продовольствие и отметил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность РФ.

"Посевная кампания проходит нормально, хорошо", - сказал Кондратьев и отметил хороший урожай.

Кроме того, Путин поинтересовался перспективой курортного сезона края после розлива нефти в Керченском проливе.

"Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме", - сказал губернатор Краснодарского края.

Путин допустил, что в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты, с чем согласился Кондратьев.