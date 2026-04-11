Кубань рассчитывает на хороший урожай озимых из-за достаточного запаса влаги в почве

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Уровень запасов влаги в почве под озимыми культурами в Краснодарском крае позволяет рассчитывать на хороший урожай, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Если говорить про озимые, у нас под озимыми 1 млн 800 тыс. гектаров, всходы хорошие. (..) Запас влаги в почве - больше метра. Это обещает хороший урожай", - сообщил он.

Кондратьев отметил, что весенняя посевная кампания в регионе проходит штатно.

"Мы уже 96% засеяли свеклой. Для нас это очень важная культура, потому что в крае 15 сахарных заводов, и мы сами себя обеспечиваем свеклой. Где-то 26% у нас подсолнечника (засеяно - ИФ) и процентов семь кукурузы, погода пока не позволяет развернуться, как говорится, на всю мощь", - продолжил он.

Со второй половины апреля в регионе начнется сев риса.

"В целом мы планируем завершить посевную кампанию яровых до начала мая, к 1 мая. Но, опять-таки, если позволит погода", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что регион полностью обеспечен горюче-смазочными материалами, удобрениями.

"Говоря про агропромышленный комплекс, важно сказать - у нас есть предмет гордости - это семена. У нас 100% семян пшеницы, риса, сои - наши, отечественные. Мы подходим к 50% по семенам подсолнечника, сахарной свеклы, ну и кукурузы. А еще шесть лет назад у нас всё импортное было", - доложил Кондратьев.

По его словам, Краснодарский край - лидер по объему производства сельхозпродукции в стране, в том числе по производству питьевого молока, входит в пятерку ведущих регионов по производству овощей, фруктов, мяса.

Как сообщалось, площадь сева яровых культур на Кубани в 2026 году составляет 1,8 млн га (на уровне прошлого года).