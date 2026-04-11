Транскам в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно возобновили на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 11:00 до 14:00 мск 11 апреля 2026 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.