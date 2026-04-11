Военные РФ нанесли удары по объектам промышленности и энергетики Украины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.