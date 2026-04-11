Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Новоселовка, Воздвижевка и Верхняя Терса Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинская армия потеряла здесь за сутки свыше 285 военных, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии", - сообщило Минобороны.

По его информации, за минувшие сутки армия Украины в зоне ответственности группировки "Север" потеряла более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Шийковка, Кутьковка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики", - сообщило ведомство.

В министерстве обороны заявили, что потери украинских войск на этих участках составили свыше 190 военных, боевая бронированная машина, 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Славянск Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны РФ.

По словам военных, украинская армия потеряла здесь до 160 военнослужащих, бронетранспортер, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Белицкое, Приют, Ивановка, Сергеевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области", - заявили в ведомстве.

Потери украинских сил в зоне действий группировки "Центр" составили более 345 военных, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два орудия полевой артиллерии, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - сказали в министерстве.