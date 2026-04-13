ЕС начал восстановление запасов в ПХГ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Европа официально начала кампанию закачки газа в подземные хранилища, восстанавливая запасы после массированного расхода газа за самую холодную зиму в текущем десятилетии.

В отопительный сезон 2025-2026 годов Европа вступила с недостаточно восстановленными запасами после предыдущей довольно прохладной зимы. При нормативе в 90% удалось достигнуть лишь 82,6%. Весь холодный сезон расход запасов был очень интенсивным и только раннее тепло в марте уберегло от новых антирекордов по уровню запасов.

Минимального значения за сезон отбора (27,66%) запасы газа в ПХГ ЕС достигли по итогам газовых суток 31 марта, после чего началось все более уверенное прибавление запасов. В первые дни перехода от чистого отбора к чистой закачке возможны колебания тренда из-за погодного фактора и разного промышленного спроса в рабочие и нерабочие дни недели. Тренд перехода к чистому отбору был подтвержден как функционированием системы в режиме закачки в полноценные рабочие дни на минувшей неделе, так и прохождением самого холодного с начала апреля дня (десятого числа).

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы повысился до 29,34% по итогам газовых суток 11 апреля, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 13 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Окно перехода от отбора к закачке в европейской газовой отрасли - период последней декады марта и двух первых декад апреля. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен 23 марта в специальном заявлении призвал европейских газовиков как можно скорее начать закачку. Тем более что история наблюдений GIE знает пример, когда в 2018 году закачка началась 22 марта (самый ранний на данный момент срок начала за историю наблюдений ассоциации с 2011 года). "Уже сейчас необходимо принять меры по подготовке к зиме, причем скоординированным образом. Начало закачки в хранилища как можно раньше позволит воспользоваться более длительным периодом закачки и адаптироваться к рыночным условиям, чтобы смягчить давление на цены и избежать ажиотажа в конце лета", - опубликовала его цитату Еврокомиссия.

Новый сезон восстановления запасов в хранилищах осложнен как уже декларированным отказом от российского газа, так и выбыванием на какой-то период с глобального рынка сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В "Газпроме" уверены, что блок будет не в состоянии подготовиться к новой зиме должным образом: "Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%", - оценил перспективу европейского сезона закачки глава "Газпрома" Алексей Миллер.

С начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В апреле 2026 года импорт сжиженного газа может достигнуть 9,9 млн тонн, что примерно на прошлогоднем уровне.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу закрылась на уровне $540 за 1 тыс. кубометров.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).\