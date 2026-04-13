Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС и пограничной службы в Забайкальском крае тушат ландшафтный пожар, который перешел на территорию региона из Монголии, сообщает краевой главк МЧС России в понедельник.

"Возгорание зафиксировано в 19 км от населенного пункта Новый Дурулгуй Ононского муниципального округа. По оперативным данным, площадь пожара составляет около 700 гектаров, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены сотрудники пожарно-спасательной части № 28 и пожарная команда пограничной службы, в общей сложности 32 человека и семь единиц техники.

Отмечается, что им удалось остановить распространение огня.

На территории Монголии в тушении задействованы 50 человек. Российская сторона поддерживает взаимодействие с монгольскими коллегами.