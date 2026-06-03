"Роскосмос" заявил об абсолютном суверенитете РФ в области спутниковой навигации

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спутниковая система ГЛОНАСС позволяет иметь России суверенитет в области навигации, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Важно, что у нас по ряду направлений есть абсолютно свой суверенитет. Навигация - система ГЛОНАСС. Мы, Штаты и Китай - (страны), которые имеют полностью развернутые навигационные группировки", - сказал Баканов в среду на сессии "20 лет достижений: технологии, наука и люди".

Он подчеркнул, что в современном мире суверенный доступ в космос должен быть обязательным.

"Следующее направление - это орбитальные станции и пилотируемая космонавтика. Рано или поздно мы все равно будем приближаться к дальнему космосу, а это отработка медицинских технологий, подготовка организма, подготовка инфраструктуры, где организм сможет существовать. И без пилотируемой космонавтики эту динамику мы бы потеряли", - отметил глава "Роскосмоса".

Баканов также сообщил, что технология возвращаемой ступени дала возможность монополизировать рынок пусковых услуг на 10-12 лет. "Хотя, казалось бы, до 2012 года монополия на рынке была у Российской Федерации, "Протоны" и "Союзы" держали 70-80% рынка пусковых услуг", - подчеркнул он.

"Здесь нужно отвечать, у "Союза-5" хорошие характеристики по выведению порядка 18 тонн на низкую орбиту, что тоже позволяет нам в этой части по экономике конкурировать", - сказал Баканов.

Развертывание системы ГЛОНАСС идет одновременно с развитием европейской глобальной навигационной системы Galileo, американской GPS и китайской Beidou.

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Развитием проекта ГЛОНАСС занимаются "Роскосмос", АО "Решетнев" и АО "Российские космические системы".