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В МИД РФ осудили атаки на Петербург в дни ПМЭФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает атаки на Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь. Но эти попытки обречены на провал", - сказал Рябков журналистам.

Он подчеркнул, что решимость добиться всех целей специальной военной операции (СВО) непоколебима.

МИД РФ Сергей Рябков Петербург ПМЭФ
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