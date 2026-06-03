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Приватизация актива по ускоренной процедуре снимет с казны обязанность оферты миноритариям

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Государство при продаже актива по ускоренной процедуре в рамках президентского указа от 30 сентября 2025 года не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам, как того требует закон об АО.

Соответствующая норма включена в прошлогодний документ указом президента от 3 июня, указ опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

"При продаже акций АО (...) на аукционе или посредством публичного предложения (в соответствии с указом - ИФ) не применяются положения законодательства РФ об акционерных обществах в части, касающейся (...) направления Российской Федерацией обязательного предложения о приобретении акций ПАО", - гласит новый пункт указа.

Сентябрьский указ наделил функционалом продажи госактивов по ускоренной процедуре опорный госбанк оборонно-промышленного комплекса - ПСБ. Обновленная версия документа допускает продажу наряду с ПСБ и через Росимущество.

Крупнейшая приватизационная сделка, прошедшая в рамках этого указа через ПСБ - продажа аэропорта "Домодедово", который незадолго до этого был передан в госсобственность по решению суда. По ускоренной процедуре реализуется и другой актив, перешедший казне по решению суда - доля в ПАО "Южуралзолото ГК" (очередная попытка продажи после нескольких неудач назначена на 10 июня, сейчас собираются заявки). Именно в кейсе ЮГК остро встал вопрос об обязанности государства выставлять оферту миноритариям компании, полученной по суду, или же ее отсутствии.

Домодедово ПСБ Росимущество ЮГК Южуралзолото
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Приватизация актива по ускоренной процедуре снимет с казны обязанность оферты миноритариям

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