Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что подразделения ВС РФ продолжили проведение боевых действий после окончания действия пасхального перемирия.

"С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции",- сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступило в силу в 16:00 11 апреля и продлилось до исхода дня 12 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что это решение носило гуманитарный характер.