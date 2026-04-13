Суд изъял в доход РФ агрофирму "Союз" на Кубани с 1,5 тыс. га земли

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лабинский районный суд обратил в доход РФ 100%-ю долю в уставном капитале ООО "Агрофирма "Союз" в Краснодарском крае по иску Генпрокуратуры, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно сообщению, районный суд рассмотрел исковое заявление об обращении в доход РФ имущества бывшего заместителя главы администрации Лабинского района Евгения Свердликова и связанных с ним лиц. Поводом для подачи иска стало несоблюдение бывшими чиновниками требований антикоррупционного законодательства.

"В период с 2004 по 2008 годы Садчиков А.А. и Свердликов Е.Е. незаконно предоставили право на 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1,5 тыс. га подконтрольным им лицам. В последующем права на землю на безвозмездной основе были переуступлены в пользу ООО "Агрофирма "Союз", фактически принадлежавшей Садчикову и Свердликову. Данная коммерческая организация была создана специально для управления незаконно приобретенными активами и получения противоправного дохода", - поясняется в сообщении.

Рассмотрев материалы гражданского дела, суд обратил актив в доход РФ. Ранее судом был наложен арест на все принадлежащее ООО движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства.

Как сообщалось, суммарная оценочная стоимость активов бывшего главы района, его заместителя, а также экс-начальника следственного отдела полиции, обвиняемых в коррупции, превышает 0,5 млрд рублей.

ООО "Агрофирма "Союз", согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Краснодарском крае в 2002 году, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Выручка компании в 2024 году составила 160,4 млн рублей, чистая прибыль - 46,2 млн рублей. Данные за 2025 год пока не опубликованы. Бенефициарами являются Сусанна Казарова и Ольга Свердликова.

Краснодарский край Генпрокуратура РФ
