Калининградского судью хотят привлечь к ответственности по статье о взятке

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки), сообщил СК.

По версии следствия, в 2024 году ответчик (его имя не уточняется - ИФ) по арбитражному делу, "действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей за принятие решения по делу". После передачи этих денег одного из посредников задержали сотрудники областного УФСБ.

Как считает следствие, общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей, а троим посредникам и судье предназначалось по 500 тысяч рублей.

Обвинительные приговоры в отношении всех троих посредников вступили в законную силу.

Александр Бастрыкин СКР Сергей Ефименко Калининградская область
