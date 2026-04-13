Госдума изменит график работы

Депутаты будут работать в регионах с избирателями две недели в месяц вместо одной

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Совет Думы одобрил изменение графика проведения пленарных заседаний, сообщил через пресс-службу председатель палаты Вячеслав Володин.

Теперь Госдума будет каждый месяц две недели проводить пленарные заседание, и еще по две недели депутаты будут работать с избирателями своих регионах. По словам Володина, "депутатам необходимо больше времени для работы в своих регионах для общения с избирателями".

"Все законопроекты, требующие принятия, будут своевременно рассматриваться, с правительством налажено конструктивное взаимодействие в этом вопросе, - сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме. - При необходимости можно будет увеличить количество заседаний в неделю или вернуться к прежнему режиму работы".

Сейчас, как правило, проводится три пленарных недели в месяц, и одна отводится на работу в регионах.

В соответствии со статьей 40 регламента Госдумы, в период проведения парламентских выборов для работы депутатов с избирателями предназначаются две недели каждого месяца. Завершающая сессия Думы восьмого созыва продлится до 26 июля включительно.

Полномочия действующей Госдумы прекращаются с началом работы нового созыва.

Выборы в новый, девятый, созыв, Госдумы пройдут в сентябре.