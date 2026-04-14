Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне роста внешних фондовых площадок и снижения нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется ниже $100 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2722,53 пункта (-0,01%), лидерами снижения выступили акции МКБ (-3,5%), "Татнефти" (-1%) и "Роснефти" (-0,6%), но подорожали бумаги "Норникеля" (+1,1%), "ММК" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 апреля, составляет 76,2489 руб. (-72,35 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "ВК" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с Вашингтоном. "Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров Вашингтона и Тегерана в минувшие выходные достигнут прогресс, однако теперь продолжение диалога зависит от иранской стороны. "Этот вопрос (о продолжении переговоров - ИФ) лучше бы переадресовать иранцам, потому что мяч действительно на их стороне", - сказал Вэнс в интервью Fox News в ночь на вторник.

По его словам, именно иранцы должны "проявить гибкость", в то время как США "ясно дали понять, что мы хотим, чтобы ядерный материал был вывезен из Ирана".

Ранее иранские официальные лица заявляли, что требования США, озвученные на переговорах в Исламабаде - чрезмерные, а переговорная позиция Вашингтона постоянно меняется. При этом в Тегеране отмечали, что готовы продолжать переговорный процесс.

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, представители США во время переговоров с иранскими чиновниками в Исламабаде в минувшие выходные просили Тегеран приостановить обогащение урана на 20 лет, но получили отказ.

Телеканал CNN сообщил в понедельник со ссылкой на неназванного американского чиновника, что представители США и Ирана продолжают взаимодействие в поиске дипломатического урегулирования конфликта.

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между Ираном и США. По их итогам Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Тегеран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого, по его словам, достичь не удалось из-за чрезмерных требований и изменений позиций со стороны Вашингтона.

Кроме того, телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновника Госдепартамента США, что госсекретарь Марко Рубио примет участие в прямых переговорах между Израилем и Ливаном во вторник.

В ливанской "Хезболле" считают переговоры Ливана с Израилем бесполезными и выступают против их проведения, заявил в понедельник лидер группировки Наим Касем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что опасность возобновления военных действий вокруг Ирана не купирована, пока можно констатировать, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном закончились безрезультатно. "Из плохого - не купирована опасность возобновления войны. Пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно", - сказал Песков в интервью "Вестям".

Комментируя обещания США блокировать Ормузский пролив, представитель Кремля сказал: "Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется - мы пока с вами не понимаем".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в начале недели преобладали осторожные настроения, хотя инвесторы воздержались от значительных продаж, очевидно, надеясь на возможное улучшение ситуации в случае продолжения переговоров США и Ирана, а также Израиля и Ливана в ближайшие дни. Риски возвращения к снижению, однако, все еще актуальны.

На рынке акций РФ рублевый сегмент по-прежнему не обладает вескими драйверами для развития восходящего движения, помимо высоких цен на энергоносители, алюминий и удобрения в условиях ближневосточного кризиса. Мировые инвесторы тем временем ждут развития ситуации с Ормузским проливом, а также будут оценивать поступающие квартальные отчетности.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций РФ остается под давлением, несмотря на подросшую с начала недели нефть. После провала переговоров США и Ирана Трамп объявил о блокаде иранских портов, а американские военные подтвердили, что ограничения распространяются на весь иранский берег и вступили в силу 13 апреля.

Главная причина в том, что внутренние макроэкономические и инфраструктурные риски по-прежнему перевешивают краткосрочную нефтяную поддержку. Банк России 20 марта снизил ключевую ставку лишь до 15%, при этом прямо указал на сохраняющуюся внешнюю неопределенность, а жесткие денежно-кредитные условия и сильный рубль продолжают сдерживать деловую активность и оценку экспортеров. Дополнительным фактором давления остается бюджетная ситуация: по итогам I квартала дефицит федерального бюджета России достиг 4,58 трлн руб., или 1,9% ВВП, что уже превысило план на весь 2026 год.

Наконец, рынок продолжает учитывать и удары по портовой инфраструктуре: атаки на Усть-Лугу, Приморск и Новороссийск в конце марта и начале апреля до сих пор нарушают отгрузки и повышают риски для экспортной логистики и добычи. В результате рост нефти сейчас выглядит, скорее, как временная геополитическая премия, тогда как макрофакторы и риски для инфраструктуры продолжают оказывать на российский рынок более сильное давление, считает аналитик.

На дневном графике индекса МосБиржи сохраняется ухудшение краткосрочной технической картины: после неудачной попытки закрепления выше 2800 пунктов рынок развернулся вниз и сейчас тестирует важную зону поддержки вблизи 2700 пунктов. Текущее снижение указывает на ослабление инициативы покупателей, а сам индекс остается в рамках нисходящей коррекции после мартовского отскока. Если продавцы смогут уверенно пробить отметку 2700 пунктов, следующей целью снижения может стать район 2600 пунктов, где проходит более сильный уровень среднесрочной поддержки. В случае стабилизации у текущих значений и возвращения спроса ближайшим ориентиром для восстановления выступит зона 2770-2800 пунктов. Пока же базовым сценарием остается осторожно негативная динамика, и для улучшения настроений рынку нужен новый внешний драйвер, которым может стать Ормуз, полагает Лозовой.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,2% во главе с S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+1,2%). После сдержанного начала дня рынок пошел вверх на заявлениях президента США Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку.

По итогам торгов в понедельник S&P 500 компенсировал все потери, понесенные после начала войны, и завершил день на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 27 февраля.

Банк Goldman Sachs сообщил об увеличении в I квартале чистой прибыли на 18% и выручки на 14%, причем оба показателя оказались лучше прогноза аналитиков. Однако доход банка от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) упал на 10% - до $4 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали $4,8 млрд.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 3,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,15%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются после роста накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $98,14 за баррель (-1,2% и +4,4% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $96,95 за баррель (-2,2% и +2,6% накануне).