"Ростех" сообщил об отработке технологии группового применения ударных дронов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты "Ростеха" разработали технологию группового применения ударных дронов, сообщила пресс-служба госкорпорации во вторник.

"Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме. Решение прошло предварительные испытания на полигоне с поражением практических мишеней", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным "Ростеха", за основу взяты беспилотники Supercam. В состав комплекса вошли доработанные в части передачи данных барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

"Группа дронов в ходе испытаний барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передал данные остальным беспилотникам комплекса. Затем цель подтвердил человек-оператор, после чего она была поражена всеми дронами группы", - говорится в сообщении "Ростеха".

По информации корпорации, в рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами.

"При обнаружении нейросеть системы сама опознает цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов - в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль. Испытания системы будут продолжены", - заявил "Ростех".

"В перспективе технология группового взаимодействия дронов может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного уничтожения сосредоточенным ударом самых сложных целей", - сказано в сообщении "Ростеха".

По его данным, испытания прошли в рамках проекта Фонда перспективных исследований при поддержке Минпромторга России.

