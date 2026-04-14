Поиск

Завершился суд по делу о гибели дрейфовавших в Охотском море отца с сыном

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд в Улан-Удэ признал Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа на лодке в Охотском море, виновным по делу о гибели двух человек и приговорил его к принудительным работам.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора республики Ольга Печерская.

Гособвинитель просил назначить ему наказание в виде трех лет колонии-поселения и 50 тысяч рублей штрафа. Пичугин признан виновным по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), ч. 5 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа).

Защита просила оправдать его по статье 263 УК.

"Мой подзащитный признает использование подложного документа, а ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц - ИФ) не признает. Он не мог предвидеть поломку (мотора - ИФ) и наступление смерти его близких родственников", - сказал "Интерфаксу" адвокат Андрей Аштуев.

Сам Пичугин отмечал, что перед выходом в море они уведомили о своих планах заинтересованные службы, поэтому в первые дни надеялись, что их найдут в ходе поисковой операции. Однако пролетавшие мимо вертолеты и проплывавшие суда не замечали лодку и сигналы, которые подавали дрейфовавшие путешественники, в том числе с помощью ракетницы. Запасы еды и воды иссякли вместе с надеждами на спасение.

В начале августа 2024 года братья Сергей и Михаил Пичугины вместе с 15-летним сыном Сергея на лодке катамаранного типа "Байкат 470" вышли в Охотское море из порта на Сахалине и направились к Шантарским островам. Проблема с мотором возникла на обратном пути при переходе от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, до села Москальво, расположенного на побережье Сахалинского залива в Охинском районе Сахалинской области.

В суде Пичугин сообщал, что у племянника в какой-то момент наступила апатия, он перестал бороться за жизнь - отказывался от остатков еды. Собранной дождевой воды было мало. После смерти подростка силы начали покидать и его отца. В итоге выжил только один из троих путешественников. Тела погибших брата и племянника он закрепил на лодке.

Мотор сломался в 19,2 км от берега, в обвинении отмечалось, что Пичугин не имел права эксплуатировать маломерное судно "Байкат 470" на расстоянии 1,6 морских миль (около 3 км) от берега. Кроме того, не было проведено надлежащее техническое обслуживание подвесного лодочного мотора.

Спустя 67 дней дрейфа в море 14 октября катамаран случайно обнаружили у берегов Камчатки моряки рыболовного судна "Ангел". Выживший Михаил Пичугин потерял половину своего веса.

Охотское море Улан-Удэ Сахалин Шантарские острова Михаил Пичугин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

