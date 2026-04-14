Бывший главный архитектор Москвы Кузнецов перешел на работу в "ВЭБ.РФ"

Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов присоединился к "ВЭБу.РФ", а также занял должность управляющего партнера в КБ "Стрелка", сообщил телеграм-канал "ВЭБа.РФ."

""ВЭБ.РФ" объявляет о присоединении к команде Сергея Кузнецова в статусе архитектора будущего. Он также займет должность управляющего партнера в КБ "Стрелка", - говорится в сообщении.

По словам председателя "ВЭБа.РФ" Игоря Шувалова, компетенции Кузнецова в области архитектуры и градостроительства будут усиливать направления, связанные с современным городским развитием, мастер-планированием, реализацией проектов в сфере недвижимости и деятельностью КБ "Стрелка".

"Считаю, что мой опыт на посту главного архитектора Москвы может быть востребован на федеральном уровне, особенно в контексте проектов ВЭБа по всей стране, и позволит масштабировать лучшие столичные практики в регионы", - сообщил сам Кузнецов.

Кузнецов занимал пост главного архитектора Москвы с 2012 года. Основные проекты, которые он курировал - парк "Зарядье", реконструкция стадиона "Лужники". Также Кузнецов активно внедрял практику открытых международных архитектурных конкурсов по значимым градостроительным проектам.

До этого в разные годы он был гендиректором архитектурных мастерских "СЛК-Проект" и "С.П.Проект". С 2006 по 2012 год - руководящий партнер архитектурного объединения "SPEECH Чобан & Кузнецов" в Москве.

