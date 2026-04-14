Период ледокольных проводок на Балтике завершен

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Финском заливе завершился период ледокольных проводок 2025-2026 годов, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

По данным Росморречфлота, в российских морских портах Финского залива ледоколы обеспечили проводку свыше 3,5 тыс. судов.

Как сообщалось, период ледокольных проводок на Балтике начался в первых числах января. На фоне сложной ледовой обстановки грузоотправители РФ столкнулись с замедлением экспортных отправок.

С начала зимней навигации ледокольные проводки обеспечивали 4 линейных и 7 портовых дизель-электрических ледоколов ФГУП "Росморпорт". В феврале группировку усилили атомный ледокол "Сибирь" и дизель-электрический "Мурманск". Ограничения судоходства в Финском заливе в связи с ледовой обстановкой планировалось снять в середине апреля.