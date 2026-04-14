"Рособоронэкспорт" заявил о росте числа зарубежных заказов на истребитель Су-57

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Число зарубежных заказчиков российского истребителя пятого поколения Су-57 увеличивается, заявил "Рособоронэкспорт" во вторник.

"Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров "Рособоронэкспорта", ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется", - говорится в сообщении компании в связи с выставкой Defence Services Asia 2026, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре.

Су-57Э - экспортная версия истребителя Су-57.

Модель самолета Су-57Э станет одним из ключевых экспонатов на стенде "Рособоронэкспорта" на выставке в Куала-Лумпуре, сообщила компания.

"За его плечами реальный боевой опыт, в том числе применение управляемых ракет большой дальности класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника. Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ", - заявил "Рособоронэкспорт".

В феврале глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что Россия поставит в этом году на экспорт истребители Су-57, рассчитает на заключение новых контрактов на эти самолеты.

Су-57 разработан в компании "Сухой" ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

По официальным данным, Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57 в конце 2020 года.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей Су-57, заявил в прошлом ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

В прошлом декабре "Ростех" заявил, что реализуется программа по расширению мощностей для производства Су-57, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт.

