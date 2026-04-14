НАК сообщил о предотвращении 37 нападений на образовательные учреждения с начала года

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил по итогам заседания комитета о предотвращении 37 нападений на образовательные учреждения в России с начала года.

По данным НАК, законодательные изменения, принятые с начала года, а также разработка и внедрение систем поиска запрещенного контента позволили в 2025 году заблокировать более 170 тыс. фото- и видеоматериалов террористического содержания.