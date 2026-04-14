Главы МИД России и Турции обсудили Украину и Иран

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и перспективы возобновления трехсторонних переговоров с участием США, сообщили на Смоленской площади.

Фидан подтвердил готовность организовать такие переговоры в Стамбуле.

Лавров изложил оценки действий и заявлений киевского режима на нынешнем этапе.

Кроме того, стороны обсудили "вопросы, касающиеся поиска путей выхода из кризисной ситуации, сложившейся в результате неспровоцированного нападения США и Израиля на Исламскую Республику Иран". "Высказана готовность Москвы и Анкары содействовать усилиям по мирному урегулированию конфликта", - сообщили в МИД.