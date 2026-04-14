Минобороны заявило о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, хранилищам горюче-смазочных материалов и складам хранения беспилотников, заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по складам хранения беспилотников дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.